В Оренбургской области учебный самолет вынужденно сел в поле из-за отказа двигателя

Учебный самолет совершил экстренную посадку в поле из-за отказа двигателя под Бугурусланом (Оренбургская область) вечером 30 июля. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

«У учебного самолета отказал двигатель под Бугурусланом, произведена посадка в поле. Самолет получил повреждения, инструктор и курсант — не пострадали», — говорится в сообщении.

Инцидент с участием курсантов Бугурусланского летного училища гражданской авиации произошел на воздушном судне Diamond DA-40 (RA-02562). Сообщается, что экипаж оперативно принял решение о посадке на подобранную с воздуха площадку в 2,5 км от аэродрома.

По данным канала, в результате посадки у самолета повреждены стойки шасси и винта. Росавиация уже приступила к расследованию произошедшего.

До этого самолет авиакомпании Turkish Airlines объявил аварийную тревогу во время полета над Россией. Когда самолет летел в 48 км северо-восточнее Смоленска, пилоты сообщили о проблеме с двигателем.

Сначала они запросили снижение до шести тысяч метров, но потом приняли решение вернуться во Внуково. На пути в аэропорт вылета обнаружилась проблема с тягой двигателя, поэтому экипаж объявил аварийную тревогу с кодом «Синий». Авиалайнер благополучно приземлился, несмотря на нештатную ситуацию.

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