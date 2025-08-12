На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров

Депутат Немкин: мошенники обманывают пенсионеров рекламой выплат
Depositphotos

Мошенники начали активно применять новую схему обмана российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста – они завлекают их яркой рекламой новых выплат от государства и индексации пенсии. Размещают такие объявления в интернете, соцстеях с использованием символов официальных учреждений и ведомств, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Схема обмана обычно выглядит одинаково: при переходе по рекламной ссылке человек попадает на фальшивый сайт, имитирующий портал госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти «идентификацию» через онлайн-банк», — объяснил депутат.

На подобных ресурсах преступники могут попросить пользователя оплатить небольшую «комиссию» или «госпошлину», но сразу после попытки сделать это с карты списываются все средства, а персональные данные человека оказываются в руках злоумышленников. Пользователи ведутся на обман, так как преступники ориентируются на доверчивых пожилых людей, которые нуждаются в поддержке, подчеркнул Немкин.

Депутат призвал россиян помнить, что данные о выплатах, льготах, субсидиях публикуются строго на официальных, проверенных ресурсах – портале «Госуслуги», сайтах ПФР и Минсоцзащиты. Причем ни один официальный орган никогда не требует предварительно что-то оплатить, любая идентификация проходит строго через защищённые сервисы. Рекламные баннеры на сайтах, в соцсетях, мессенджерах ведут только на сторонние ресурсы, где у пользователя могут украсть все сбережения, заключил специалист.

Напомним, в последнее время мошенники начали также активно выдавать себя за сотрудников домофонных служб. Так, с начала года число фейковых звонков под видом замены домофона увеличилось в три раза. Мошенники под предлогом замены оборудования убеждают граждан сообщить им SMS-коды, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Затем полученный доступ используется злоумышленниками для оформления различных документов, включая кредитные заявки.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества при трудоустройстве.

