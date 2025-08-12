Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества при трудоустройстве

Мошенники активно используют схемы обмана россиян в сфере трудоустройства. Один из наиболее популярных методов – это просьба от потенциального работодателя оплатить что-то до работы: обучение, оформление документов, инструменты для выполнения задач, хотя по закону все это должно предоставляться бесплатно, рассказал RT замгендиректора «Работа.ру», операционный директор проектов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

В качестве еще одного индикатора мошенничества эксперт привел обещания неоправданно высокой зарплаты. Особенно это актуально, если для получения такого заработка требуется финансовое вложение кандидата – например, если ему обещают колоссальную выгоду при инвестировании в какой-то проект, то высока вероятность, что речь идет об обычной финансовой пирамиде, пояснил специалист.

Важно не открывать новые счета в банках по требованию работодателя.

«Некоторые мошенники могут попросить вас открыть новый банковский счет и передать им доступ к вашим учетным данным. Будьте осмотрительны: компания не должна требовать подобного. Цель таких действий – получить доступ к вашим средствам или даже оформить кредиты на ваше имя», — предупредил Ветерков.

Он призвал соблюдать осторожность на всех этапах трудоустройства, в том числе – при заполнении анкет. Часто соискателям говорят, что они нужны якобы для службы безопасности, при этом среди вопросов могут быть совершенно лишние данные – в частности, подробная информация о семье. Есть угроза, что все это потом может попасть в руки спамеров и других преступников, объяснил эксперт.

Еще один признак мошенничества – это просьба работать без официального оформления при обещаниях выплатить огромную зарплату в конверте. По словам Ветеркова, это распространенная уловка не желающих платить злоумышленников. Договор при трудоустройстве нужно внимательно читать, изучая все его пункты, так как в противном случае можно потерять все свои накопления – так, например, в документ могут включить пункт о переводе пенсионных накоплений в связанный работодателем фонд.

«После подписания такого документа вас могут быстро уволить, оставив без накопленных средств», — заключил Ветерков.

Напомним, в последнее время мошенники начали также активно выдавать себя за сотрудников домофонных служб. Так, с начала года число фейковых звонков под видом замены домофона увеличилось в три раза. Мошенники под предлогом замены оборудования убеждают граждан сообщить им SMS-коды, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Затем полученный доступ используется злоумышленниками для оформления различных документов, включая кредитные заявки.

Ранее в МВД рассказали об использовании QR-кодов мошенниками.