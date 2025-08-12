На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Телефонные мошенники стали активно применять новую схему обмана

«Известия»: телефонные мошенники выдают себя за сотрудников домофонных служб
Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники в России в последние месяцы стали активно выдавать себя за сотрудников домофонных служб. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, с начала года число фейковых звонков под видом замены домофона увеличилось в три раза. Мошенники под предлогом замены оборудования убеждают граждан сообщить им SMS-коды, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Затем полученный доступ используется злоумышленниками для оформления различных документов, в том числе кредитных заявок. Кроме того, спустя некоторое время мошенники могут снова позвонить под видом представителей правоохранительных органов или банков. Они запугивают граждан, говоря об оформленных кредитах или подозрительных действиях, и предлагают «помощь и защиту». Граждан убеждают подтвердить транзакции, перевести деньги на «безопасный счет», установить посторонние приложения, продемонстрировать экран или передать доступ к устройству.

4 августа сообщалось, что телефонные мошенники нашли способ обойти обязательную маркировку звонков, которую должны ввести мобильные операторы.

Ранее МВД напомнило о «золотом часе» после контакта с мошенниками.

