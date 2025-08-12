Стало известно, когда напавшие на «Крокус» террористы получили оружие

РИА Новости: террористы из «Крокуса» получили оружие за день до нападения

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» получили оружие за день до нападения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах говорится, что 21 марта 2024 года обвиняемые Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев подобрали участок местности в лесном массиве на территории Московской области и передали его координаты Алохимхону Бекову. Место, которое находится на расстоянии 15 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, было выбрано для передачи привезенного из Республики Дагестан оружия.

Днем соучастник Шахромжон Гадоев прибыл в лесной массив, где его ждали Фаридуни и Мирзоев. Мужчина передал исполнителям теракта три автомата Калашникова, а также пистолет Макарова и боеприпасы. Впоследствии оружие было доставлено в квартиру в одном из домов в Красногорске.

5 августа адвокат Ксения Трунова сообщила, что поставщик оружия для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Умеджон Солиев предложил выплатить потерпевшим по одной тысяче рублей. 7 августа она уточнила, что таким образом мужчина хочет добиться смягчения наказания. При этом, по словам юриста, предложенные компенсации ничтожны в сравнении с причиненным вредом и глубиной страданий людей.

