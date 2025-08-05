Давший оружие террористам из «Крокуса» предложил выжившим по тысяче рублей

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Умеджон Солиев, который привез в Москву из Дагестана оружие и дал его террористам, предложил выплатить потерпевшим компенсацию в размере 1 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ксения Трунова, которая представляет в суде интересы 127 потерпевших.

«Подсудимый Солиев Умеджон предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по 1 тыс. рублей», — рассказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, Умеджон Солиев возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории России. По версии следствия, он обеспечил террористов огнестрельным оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для самодельного взрывного устройства.

4 августа 2-й Западный окружной военный суд на полгода продлил арест 19 исполнителям и соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они пробудут под стражей до 7 января 2026 года.

Еще один адвокат потерпевших Людмила Айвар сообщила, что 8 из 15 соучастников теракта частично признали вину, еще семеро — отвергли. Исполнители, кроме одного, признали вину. Один из нападавших — Рачабализод Муродал — признал вину частично. Он заявил, что состоял в запрещенной организации и совершал джихад.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала «Крокус» в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Ранее сообщалось, что у большинства выживших при теракте в «Крокусе» обнаружили расстройства.