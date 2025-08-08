На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта схема финансирования группировки, ответственной за теракт в «Крокусе»

ТАСС: теракт в «Крокусе» был осуществлен за счет криминальных доходов
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (является структурным подразделением ИГ, обе структуры запрещены в РФ), ответственная за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», финансировалась за счет преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В распоряжении террористической организации «Вилаят Хорасан» находились добытые преступным путем денежные средства, которые предназначались и использовались для поддержания деятельности террористической организации, а также непосредственно для совершения преступлений...» — говорится в документах.

По данным агентства, добытые денежные средства распределялись на аренду недвижимости, снабжение террористов оружием и взрывными устройствами, средствами передвижения и связи. Также в списке расходов указаны продукты питания, авиабилеты, а также вознаграждения участникам террористической акции.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала «Крокус» в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

8 августа ТАСС писал о том, что члены группировки, которые отвечали за поставку оружия участникам нападения на «Крокус Сити Холл», имели на вооружении боевые гранаты для совершения другого преступления террористической направленности.

Ранее стало известно, сколько организаторы теракта в «Крокусе» потратили на оружие.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
