Названа причина выплат пострадавшим в «Крокусе» от поставщика оружия террористам

Поставщик оружия для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Умеджон Солиев планирует выплатить моральную компенсацию потерпевшим, чтобы добиться смягчения наказания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ксению Трунову, представляющую интересы 130 потерпевших.

Юрист рассказала, что потерпевших предупредили о рассылке ничтожных в сравнении с причиненным вредом и глубиной страданий компенсаций по почте. При этом деньги будут направлять вне зависимости от их желания, а затем суду передадут квитанции для их рассмотрения в качестве повода для смягчения наказаний обвиняемым.

«Действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны характеру и тяжести общественно опасных последствий, наступивших в результате преступления, и частичное возмещение не является смягчающим обстоятельством», — подчеркнула Трунова.

По ее словам, потерпевшие считают неэтичными попытки создать искусственные «смягчающие обстоятельства». Люди считают, что фигуранты дела лишь имитируют заглаживание вины.

«Они (потерпевшие. — «Газета.Ru») будут добиваться в суде вынесения наиболее жесткого, сурового и справедливого приговора для исполнителей террористического акта и их подельников», — добавила адвокат.

5 августа Трунова рассказала, что Солиев предложил выплатить потерпевшим в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» по одной тысяче рублей.

Ранее суд продлил арест 19 фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл».