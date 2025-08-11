Россиянам назвали продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Микроволновая печь — удобный и быстрый способ разогреть пищу, но некоторые продукты лучше не нагревать в СВЧ, чтобы избежать потери полезных свойств, изменения текстуры или даже образования вредных веществ, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Не стоит разогревать яйца (вареные или в скорлупе). Это связано с риском взрыва из-за накопления пара внутри. Лучше разогревать в горячей воде.

Нельзя разогревать грудное молоко или детское питание. Неравномерный нагрев может создать «горячие точки», опасные для ребенка. Рекомендуется подогревать на водяной бане», — сказала она.

Зеленые листовые овощи (шпинат, сельдерей, салат) также не следует поддавать разогреву. При нагревании в СВЧ нитраты могут превращаться в потенциально вредные нитрозамины. Еда, где содержатся острые перцы (чили, халапеньо), при нагревании выделяет капсаицин, который испаряется и может раздражать слизистые глаз и дыхательных путей.

«Не рекомендуется разогревать в микроволновой печи грибы. Белки быстро разрушаются, что приводит к риску расстройства пищеварения. Оптимально разогревать на плите на среднем огне. Микроволны могут привести к окислению и потере полезных свойств растительных масел: оливкового, льняного», — добавила эксперт.

Нагревание меда в микроволновой печи может привести к потере полезных свойств. Это связано с тем, что при нагревании меняется кристаллическая решетка, и мед больше не засахаривается. При высоких температурах погибают ферменты и витамины, содержащиеся в меде, а также образуется гидроксиметилфурфурол (ГМФ), который, согласно некоторым исследованиям, канцерогенен. Во избежание рисков лучше всего лучше растапливать мед на водяной бане.

«Микроволны ускоряют потерю витамина С и делают структуру водянистой у замороженных фруктов, ягод. К наиболее опасному блюду при разогреве в микроволновке также относится рис, так как он может содержать бактерии Bacillus cereus, которые не уничтожаются при разогреве и вызывают отравление. А мясные полуфабрикаты (сосиски, колбасы) при нагревании в СВЧ образуют продукты окисления холестерина, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если нужно разогреть эти продукты, лучше использовать духовку, плиту или пароварку», — резюмировала специалист.

Ранее химик предупредил, какой пластик может стать ядовитым в микроволновке.