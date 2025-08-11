На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Оренбурга возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Оренбурга сняты ограничения на полеты самолетов
true
true
true
close
Shutterstock

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко сообщил о введении ограничений в авиагавани днем 11 августа.

До этого ограничения на полеты самолетов также вводились в аэропортах Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары.

6 августа член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что пассажиры, которые из-за введения в аэропортах плана «Ковер» не смогли вовремя вылететь или приземлиться, должны иметь право на денежную компенсацию. Он отметил, что с юридической точки зрения закрытие воздушного пространства для полетов не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами