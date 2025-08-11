Аэропорт Оренбурга возобновил работу

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко сообщил о введении ограничений в авиагавани днем 11 августа.

До этого ограничения на полеты самолетов также вводились в аэропортах Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары.

6 августа член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что пассажиры, которые из-за введения в аэропортах плана «Ковер» не смогли вовремя вылететь или приземлиться, должны иметь право на денежную компенсацию. Он отметил, что с юридической точки зрения закрытие воздушного пространства для полетов не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор.

