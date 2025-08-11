Аэропорты Калуги и Пензы заработали в обычном режиме

Росавиация: в аэропортах Калуги и Пензы сняты ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Пензы сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

10 августа сообщалось, что в аэропорту Ухты в Коми сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Ухты временно приостановил обслуживание рейсов в 15:55 мск. Таким образом, временные ограничения продлились чуть более полутора часов.

В этот же день аэропорт в Геленджике перестал принимать и отправлять самолеты. Ограничения на полеты действовали около двух часов.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах. Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

Ранее в Государственной думе РФ сообщили, что обсуждают возможность упростить процедуру выплаты компенсаций за задержки авиарейсов.