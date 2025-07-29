Россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса

Треть (34%) россиян готовы смириться с задержкой или переносом авиарейса, если им предоставят денежную компенсацию. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 3,8 тыс. человек.

27% опрошенных заявили, что проблему можно решить предоставлением гостиничного номера пассажирам, потому что ожидать своего рейса в аэропорту в течение длительного времени тяжело как физически, так и морально. 11% заявили, что им было бы достаточно перевода в зал ожидания бизнес-класса, 4% — хотели бы, чтобы их нормально кормили.

1% респондентов отметили, что в качестве компенсации их бы устроили бонусные мили.

При этом 23% подчеркнули, что ни бонусы, ни компенсации не помогли бы им смириться с задержкой или отменой рейса. Они отметили, что это может разрушить их планы и привести к необратимым последствиям.

Накануне «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Аэрофлот» рассказал, что делать пассажирам отмененных рейсов.