Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Напомним, о принятых мерах стало известно 11 августа в 5:35.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах.

Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.