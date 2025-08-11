В Самаре ввели ограничения в аэропорту

В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Волгограде, напротив, ограничения в аэропорту, действовавшие более часа, были сняты. Кореняко напомнил, что ограничения также вводились 11 августа для защиты пассажиров и экипажей.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах.

Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».