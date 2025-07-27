В Турции назвали причину масштабных лесных пожаров

В турецкой провинции Ширнак зафиксировали новый температурный рекорд для континентальной Европы — воздух там прогрелся до 50,5℃. Об этом сообщило издание Tyrkie Today.

В других регионах Турции температура также превысила отметку в 40℃, при этом замеры проводились в тени на высоте двух метров от земли.

В газете уточнили, что экстремальная жара стала частью более широкой тенденции повышения температур в этом регионе. На фоне такой аномальной жары в восточной части провинции Анталья начались лесные пожары, которые распространились до жилых кварталов города Бурса.

Возгорания развивались быстро из-за рекордно высокой температуры воздуха. Спасатели продолжают активно бороться с огнем и предпринимают меры по локализации пожаров.

В районе Карабюка (200 км к северу от Анкары) огонь не удается взять под контроль уже более 70 часов. Из зоны риска эвакуированы более 1,3 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. жителей из 613 домов в районе активного горения. Пламя также вплотную приблизилось к строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую». По данным Mash, на объекте находятся свыше 10 тыс. российских специалистов. Для тушения пожаров с утра 26 июля привлечена российская авиация: в регионе работают самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8. Кадры из Турции — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее в Турции эвакуировали сотни человек из-за бушующих на юге пожаров.