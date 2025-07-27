Лесные пожары в Турции не повлияли на отдых российских туристов

РСТ: Туристы из России на фоне лесных пожаров в Турции отдыхают в обычном режиме

Лесные пожары в Турции не повлияли на отдых туристов из России — принимающая сторона не сообщает о возможности эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

В заявлении отмечается, что турецкая сторона имеет опыт борьбы с крупными пожарами. В случае ЧС туристы будут перемещены в безопасные места, утверждают в союзе.

Также в РСТ порекомендовали россиянам следить за официальными объявлениями местных властей.

До этого сообщалось, что на юге Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тыс. жителей из провинций Мерсин и Карабюк. Возгорание началось на востоке провинции Анталья и на фоне аномальной жары и сильного ветра распространилось на соседние районы. В Карабюке огонь не могут потушить уже более 70 часов.

В районе Карабюка (200 км к северу от Анкары) огонь не удается взять под контроль уже более 70 часов. Из зоны риска эвакуированы более 1,3 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. жителей из 613 домов в районе активного горения. Пламя также вплотную приблизилось к строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую». По данным Mash, на объекте находятся свыше 10 тыс. российских специалистов. Для тушения пожаров с утра 26 июля привлечена российская авиация: в регионе работают самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8. Кадры из Турции — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее в Турции эвакуировали сотни человек из-за бушующих на юге пожаров.