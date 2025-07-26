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В Турции эвакуировали сотни человек из-за бушующих на юге пожаров

На юге Турции начали эвакуировать местных жителей из-за лесных пожаров
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Kaan Soyturk/Reuters

На юге Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тыс. жителей из провинций Мерсин и Карабюк, передает NTV.

Как отмечается в материале, возгорание началось на востоке провинции Анталья и на фоне аномальной жары и сильного ветра распространилось на соседние районы. В Карабюке огонь не могут потушить уже более 70 часов.

«В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота», — сообщает телеканал.

По его данным, из деревни Чавушлар в Карабюке из 613 домов вывезли более 1 тыс. человек.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заверил, что семь пожаров в шести провинциях республики взяты под контроль. Однако чиновник предупредил, что ожидается повышение температуры в Турции еще на 10°C (тогда она перешагнет отметку в 40°C) и сильный ветер. По этом причине он призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

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