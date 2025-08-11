В Крыму сотрудники МЧС ликвидируют ландшафтный пожар

В Крыму авиация МЧС России ликвидирует ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, между селами Павловка и Васильевка Белогорского района произошло возгорание сухой растительности. В настоящий момент информация о площади пожара уточняется.

На месте работают аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-спас» и специалисты лесоохотничьего хозяйства. В общей сложности более 140 сотрудников и 34 единицы техники, в частности, 2 вертолета Ми-8 МЧС России.

Сообщается, что основная проблема при тушении пожара — труднодоступная местность, жаркая погода и сильный ветер. На место инцидента привозят воду, из-за сильного дыма движение на дорогах ограничено.

7 августа крупное возгорание ликвидировали в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосии. Всего к ликвидации природного пожара привлекали 142 человека, 25 единиц техники, из них от МЧС России 61 человек и девять единиц техники. Площадь пожара составляла четыре гектара.

Ранее была названа причина пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике.