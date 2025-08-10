На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике

В Крыму заявили, что пожар в Ялтинском заповеднике случился из-за молнии
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Причиной пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике стал удар молнии в дерево во время грозы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», в ведении которого находится особо охраняемая природная территория.

В организации уточнили, что сотрудники обследовали очаг возгорания.

«Это была молния, которая вечером накануне (в пятницу. — «Газета.Ru») попала в дерево. Оно тлело долгое время изнутри, и ничего не было видно» , — сообщили в пресс-службе.

По оценкам специалистов, примерно к 8:30 мск субботы огонь перешел на сухую лесную подстилку, спровоцировав пожар.

Незадолго до этого о ликвидации лесного пожара в микрорайоне Васильевка в Ялте сообщили в МЧС. По данным экстренных служб, огонь охватил территорию площадью около 2 га.

Тушение возгорания осложнялось труднодоступностью местности, а также неблагоприятными погодными условиями — высокой температурой и сильным ветром.

Ранее появились кадры ландшафтного пожара в Крыму на площади 15 гектаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами