Названа причина пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике

В Крыму заявили, что пожар в Ялтинском заповеднике случился из-за молнии

Причиной пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике стал удар молнии в дерево во время грозы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», в ведении которого находится особо охраняемая природная территория.

В организации уточнили, что сотрудники обследовали очаг возгорания.

«Это была молния, которая вечером накануне (в пятницу. — «Газета.Ru») попала в дерево. Оно тлело долгое время изнутри, и ничего не было видно» , — сообщили в пресс-службе.

По оценкам специалистов, примерно к 8:30 мск субботы огонь перешел на сухую лесную подстилку, спровоцировав пожар.

Незадолго до этого о ликвидации лесного пожара в микрорайоне Васильевка в Ялте сообщили в МЧС. По данным экстренных служб, огонь охватил территорию площадью около 2 га.

Тушение возгорания осложнялось труднодоступностью местности, а также неблагоприятными погодными условиями — высокой температурой и сильным ветром.

Ранее появились кадры ландшафтного пожара в Крыму на площади 15 гектаров.