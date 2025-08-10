Названа причина пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике

Причиной пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике стал удар молнии в дерево во время грозы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», в ведении которого находится особо охраняемая природная территория.
В организации уточнили, что сотрудники обследовали очаг возгорания.
«Это была молния, которая вечером накануне (в пятницу. — «Газета.Ru») попала в дерево. Оно тлело долгое время изнутри, и ничего не было видно» , — сообщили в пресс-службе.
По оценкам специалистов, примерно к 8:30 мск субботы огонь перешел на сухую лесную подстилку, спровоцировав пожар.
Незадолго до этого о ликвидации лесного пожара в микрорайоне Васильевка в Ялте сообщили в МЧС. По данным экстренных служб, огонь охватил территорию площадью около 2 га.
Тушение возгорания осложнялось труднодоступностью местности, а также неблагоприятными погодными условиями — высокой температурой и сильным ветром.
Ранее появились кадры ландшафтного пожара в Крыму на площади 15 гектаров.