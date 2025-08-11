На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили риск заражения лихорадкой чикунгунья

Минздрав: в России отсутствует опасность заболевания лихорадкой чикунгунья
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

На данный момент в России отсутствует эпидемиологическая опасность заболевания лихорадкой чикунгунья. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает ТАСС.

В России не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Однако, по словам специалиста, сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья.

Чуланов рекомендовал туристам, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой, соблюдать меры профилактики укусов комаров.

Лихорадка чикунгунья — это инфекция, которая передается через укусы особого вида комаров — тигровых. В Китае зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания.

Главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин заявил, что насекомые-переносчики уже были замечены на юге России. По его словам, не исключено, что в будущем вспышки заболевания могут появиться в Москве и Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Центре Гамалеи подали заявку на вакцину от лихорадки чикунгунья три года назад.

