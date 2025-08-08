проект

В Центре Гамалеи подали заявку на вакцину от лихорадки чикунгунья три года назад

Академик Гинцбург: заявку на вакцину от лихорадки чикунгунья подали три года назад

В России заявка на создание вакцины от лихорадки чикунгунья была подана Центром Гамалеи три года назад, рассказал «Газете.Ru» глава центра, академик РАН Александр Гинцбург.

В России пока случаев не зафиксировано, но насекомые-переносчики уже были замечены на юге страны: в Краснодарском крае и Крыму. На сегодняшний день специфического лечения против этого вируса не существует, а вот вакцины уже начали применять, но пока только в США.

«Заявку на эту вакцину три года назад подавал доктор биологических наук, профессор, ведущий сотрудник Центра Гамалеи Владимир Гущин. Но она была Минздравом отклонена. Может быть сейчас ведомство даст «добро» на эту вакцину. Там абсолютно ясно как и что делать, просто нужно поработать», — заявил Гинцбург.

Пока для снижения риска заражения Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых. Для этого следует использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, надкроватные пологи, носить одежду, прикрывающую кожу (штаны, рубашки с длинными рукавами).

Ранее стало известно о вспышке вируса в Китае. Там зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания крайне опасной лихорадкой чикунгунья. Инфекция передается через укусы особого вида комаров -— тигровых. Вирус вызывает острую лихорадку, болезненные ощущения в суставах и кожные высыпания. Некоторые симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель, а в некоторых случаях боль в суставах может преследовать человека всю жизнь.

