В Китае сообщили о росте заражения лихорадкой чикунгунья

В южной китайской провинции Гуандун выявили еще 1387 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города Ухань.

Самое большое количество зараженных (1212) выявили в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля. В провинции Гуанчжоу зафиксировали 103 случая заболевания.

В публикации говорится, что общее число выявленных случаев лихорадки на юге Китая превысило 8 тыс. В пресс-службе добавили, что в регионе действуют усиленные меры, направленные на уничтожение комаров, переносящих вирус.

Директор Института профилактики и контроля инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Мин отметил, что быстрый рост заражений в городе Фошань первоначально удалось сдержать, и недавние результаты профилактики еще больше укрепились.

До этого главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Андрей Матюхин заявил, что в России пока не было зафиксировано случаев заражения лихорадкой чикунгунья, но насекомые-переносчики уже были замечены на юге страны. По его словам, не исключено, что в будущем вспышки заболевания могут появиться в Москве и Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Центре Гамалеи подали заявку на вакцину от лихорадки чикунгунья три года назад.