Лихорадка чикунгунья распространяется в Китае: что это такое и как себя обезопасить?

В Китае зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания крайне опасной лихорадкой чикунгунья. Инфекция передается через укусы особого вида комаров — тигровых. В России пока случаев не зафиксировано, но насекомые-пересночики уже были замечены на юге страны: в Краснодарском крае и Крыму. На сегодняшний день специфического лечения против этого вируса не существует, а вот вакцины уже начали применять, но пока только в США. Подробнее о симптомах лихорадки, грозит ли эпидемия этой болезни России и как можно предотвратить заражение — в материале «Газеты.Ru».

В каких странах распространяется лихорадка Чикунгунья

В Китае возвращают антиковидные ограничения из-за распространяющегося вируса Чикунгунья. С июля в китайской провинции Гуандун выявили свыше 7000 случаев заражения вирусом Чикунгунья, всего в Китае заражены более 10 тыс. человек. Основной очаг — город Фошань с населением более 10 млн человек.

В первой половине 2025 года в 14 странах мира было зарегистрировано более 220 000 случаев заражения и 80 смертей от лихорадки Чикунгунья, при этом большинство зарегистрированных случаев приходится на Бразилию.

Чикунгунья также распространилась на Мадагаскаре, в Сомали, Кении, Индии и проникает в Европу . Число случаев заболевания также растет в Самоа, Тонга, Французской Полинезии, Фиджи и Кирибати . Сильно поражены Африка, Азия и Южная Америка, есть случаи в США — даже на Аляске.

«По нашим оценкам, передача вируса произошла в 104 странах, охватив 2,8 миллиарда человек, а в условиях эпидемий средняя продолжительность между вспышками составляет 6,2 года, при этом на каждую вспышку заражается 8,4% восприимчивого населения. Ежегодно в мире регистрируется 33,7 миллиона случаев заражения, в основном в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Америки», — отмечают авторы научной статьи, написанной международной группой ученых, включая исследователей из Кембриджа и французского Института Пастера.

Есть ли лихорадка Чикунгунья в России

В России тоже есть риск возникновения вспышки заболевания. Как сообщил «Газете.Ru» Роспотребнадзор, на сегодняшний день у нас случаи заражения не фиксировались, однако риски завоза существуют — чтобы их исключить, в частности, на границе с Китаем действует система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с инфекциями.

«В Российской Федерации также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Регистрируемая численность комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus и данные об отсутствии их инфицированности показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет», — заявили в Роспотребнадзоре.

Однако на юге страны, а именно в Краснодарском крае и Крыму, уже появились тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья. Лето 2025 года было особенно жарким и дождливым, что создало идеальные условия для их размножения.

«Могут ли тигровые комары распространить Чикунгунью в России? Да, теоретически могут, но риск пока ограничен. Тигровые комары уже есть на юге России (Краснодарский край, Крым, Сочи), и они способны переносить вирус, если укусят зараженного человека. Но для эпидемии нужны такие факторы: много инфицированных туристов (источников вируса), высокая численность комаров Aedes, теплая погода (вирус размножается в комарах при +25°C и выше). Пока не все условия соблюдены, поэтому ждать эпидемии в России не стоит », — рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

По его словам, в России нет устойчивой передачи Чикунгуньи, есть отдельные завозные случаи. Также существует риск локальных вспышек.

«В Европе уже были случаи: в Италии в 2017-м и во Франции в 2023-м регистрировались местные заражения через укусы комаров. Если увеличится популяция Aedes albopictus, участятся завозные случаи, а климат станет теплее, то риск возрастет. Если комар укусит больного туриста в первые 5–7 дней болезни, когда вирус в крови, а затем — здорового человека, заражение произойдет . В группе риска — южные регионы, куда часто приезжают туристы из тропических стран: Таиланда, Индии, Африки, Южной Америки», — объясняет Шахмарданов.

По словам главного специалиста по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрея Матюхина, вирус Чикунгунья теоретически может появиться в Москве и Петербурге, но риск локальных вспышек низкий.

«Пока нет устойчивой популяции комаров-переносчиков в центральной России, но в южных регионах риск есть. Если климат потеплеет, ареал Aedes albopictus может расшириться до Центральной России. Пока же в Москве и Петербурге возможны только единичные завозные случаи, без местных комаров вирус не распространится», — говорит Матюхин.

Что такое лихорадка Чикунгунья?

Вирус Чикунгунья вызывает острую лихорадку, болезненные ощущения в суставах и кожные высыпания . Некоторые симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель, а в некоторых случаях боль в суставах может преследовать человека всю жизнь. Впервые вирус был обнаружен в Танзании около 70 лет назад. Его название происходит от слова на языке маконде, которое означает «искривленный», что отражает характерную походку больных, возникающую из-за поражения суставов.

Вирус передается через укусы комаров рода Aedes — агрессивных насекомых, активных в дневное время. Они легко адаптируются к городской среде, обитают рядом с людьми и откладывают яйца в стоячей воде. В отличие от обычных комаров, Aedes кусают не только ночью, но и утром, а иногда и в течение дня. Это делает их особенно опасными, поскольку большинство людей не ожидают укусов в это время и не принимают меры предосторожности.

Все начинается с укуса комара, который ранее уже кусал зараженного человека. Через несколько дней вирус проникает в слюнные железы насекомого, и при следующем укусе он может передаться другому человеку. Так запускается цепочка: человек — комар — человек. Комары не совершают дальние перелеты, однако зараженные люди легко переносят вирус из одного города в другой и из одной страны в другую, создавая новые эндемичные районы.

Симптомы лихорадки Чикунгунья

У большинства людей, зараженных вирусом Чикунгунья, внезапно появляются лихорадка и сильная боль в нескольких суставах . Также могут наблюдаться головная и мышечная боль, отек суставов или сыпь . Обычно эти симптомы проходят в течение недели или десяти дней, и большинство пациентов полностью выздоравливают. Однако в некоторых случаях боль в суставах и артрит могут сохраняться в течение нескольких месяцев или даже лет.

В редких случаях могут возникнуть осложнения, связанные с глазами, нервной системой и сердцем, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также сообщалось о тяжелой форме заболевания, которая может привести к полиорганной недостаточности и смерти. Однако такие случаи редки и обычно наблюдаются у маленьких детей или пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

Считается, что вирус не несет угрозы смерти, однако, по подсчетам ученых из Кембриджа, более 20 000 человек ежегодно погибают от этой лихорадки , что гораздо больше, чем фактически сообщается.

«Эту разницу можно объяснить существенным недовыявлением вспышек и неправильным установлением причины смерти, особенно с учетом того, что большинство смертей происходит среди пожилых людей, у которых часто имеются другие сопутствующие заболевания», — говорится в исследовании.

Несмотря на то, что болезнь передается только через укусы комаров , она все равно представляет опасность из-за отсутствия специфического лечения . Хотя вакцины уже применяются в США, а также разрабатываются в Европе и Великобритании.

Как защититься от лихорадки Чикунгунья?

В США лицензированы и одобрены для использования две вакцины против лихорадки Чикунгунья.

Первая — живая аттенуированная вакцина (IXCHIQ), которая производится компанией Valneva. Она стала первой вакциной против этого заболевания, лицензированной Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) в ноябре 2023 года. Сейчас она рекомендована путешественникам в эндемичные для Чикунгунья страны.

Вторая вакцина тоже создана в США, но уже на основе вирусоподобных частиц (VIMKUNYA), она производится компанией Bavarian Nordic. Вакцина была лицензирована FDA совсем недавно, в феврале 2025 года. Она также рекомендована не только для путешественников, но и для лабораторных работников.

В России, как рассказал «Газете.Ru» глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, заявка на создание вакцины от лихорадки Чикунгунья была подана центром три года назад .

«Заявку на эту вакцину три года назад подавал доктор биологических наук, профессор, ведущий сотрудник Центра Гамалеи Владимир Гущин. Но она была Минздравом отклонена. Может быть сейчас ведомство даст «добро» на эту вакцину. Там абсолютно ясно, как и что делать, просто нужно поработать», — заявил Гинцбург.

Пока для снижения риска заражения Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых. Для этого следует использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, надкроватные пологи, носить одежду, прикрывающую кожу (штаны, рубашки с длинными рукавами).

При появлении после возвращения из эндемичных стран симптомов, не исключающих заболевание, необходимо своевременно обратиться к врачу и сообщить ему о пребывании в таких странах.