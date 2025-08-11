«Засуха – это норма»: аналитик не поверил в катастрофические прогнозы по урожаю

Аналитик Плугов: засуха – это норма для юга, катастрофы с урожаем не будет

Обрушившаяся на юг России засуха – это не аномалия, а норма для этих регионов страны, никаких предпосылок для резкого снижения урожая на сегодняшний день нет. Подобные ситуации случаются ежегодно, поэтому катастрофические прогнозы не оправдаются, что уже можно подтвердить снижением цен на ряд овощей, заявил НСН руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

«Засуха для юга России — это не новость. Это происходит каждый год. Ничего сверхъестественного нет. По другим культурам мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы что-то случилось с урожаем», — заверил эксперт.

Он напомнил, что на юге овощи растут исключительно при помощи капельного полива. В качестве подтверждения своим словам он привел пример с капустой, цены на которую в опте уже на 40% ниже, чем в прошлом, а в рознице – на 12%. Также подешевел картофель, что говорит о хороших объемах урожая.

«Для юга в принципе аномально, если засухи не будет. В последние годы она всегда наблюдается. Аномальной погоды летом мы не наблюдаем», -— заключил Плугов.

До этого «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Народный фермер» и региональные власти сообщили, что аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Так, в Ростовской области урожайность упала до 46 ц/га против 62 ц/га в прошлом году, в Краснодарском крае прогнозируют потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждают сокращение урожая на треть.

Кроме того, в девяти районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации по причине засухи. В муниципалитетах открыли координационные штабы для приема обращений от аграриев.

