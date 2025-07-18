В нескольких районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации по причине засухи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Для помощи аграриям по поручению губернатора в девяти районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев», — говорится в сообщении.

По прогнозам, из-за засухи на Кубани ожидается снижение объема урожая зерновых и зернобобовых в сравнении с прошлым годом. Режим ЧС регионального характера ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. В муниципалитетах открыли координационные штабы для приема обращений от аграриев, заключили в администрации региона.

18 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал засуху в регионе некритичным ударом для сельского хозяйства региона. По его словам, прямой ущерб превысил 200 миллионов рублей, что он назвал не большой суммой для сельского сектора региона.

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