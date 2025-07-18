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В нескольких районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи

Администрация Кубани: в девяти районах действует режим ЧС из-за засухи
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Depositphotos

В девяти районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации по причине засухи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Для помощи аграриям по поручению губернатора в девяти районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев», — говорится в сообщении.

По прогнозам, из-за засухи на Кубани ожидается снижение объема урожая зерновых и зернобобовых в сравнении с прошлым годом. Режим ЧС регионального характера ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. В муниципалитетах открыли координационные штабы для приема обращений от аграриев, заключили в администрации региона.

18 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал засуху в регионе некритичным ударом для сельского хозяйства региона. По его словам, прямой ущерб превысил 200 миллионов рублей, что он назвал не большой суммой для сельского сектора региона.

Ранее дачникам рассказали, как спасти яблони от засухи.

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