ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя под контролем Киева

ФСБ: подрыв вице-мэра Ставрополя Гурциева организовали украинские кураторы
Telegram-канал «Сам ИванИваныч»

Убивший вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева подрывник действовал под влиянием украинских спецслужб. Об этом сообщил ТАСС оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, исполнитель теракта, гражданин Пеньков, попал под влияние украинских кураторов и перевел деньги на указанные ими счета. После этого кураторы, представляясь сотрудниками ФСБ, заявили Пенькову, что перечисленные средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины. В связи с этим в отношении Пенькова возбудили уголовное дело.

Для избежания уголовной ответственности украинские кураторы сообщили Пенькову, что он должен выполнить ряд заданий для «обеления» преступления. 28 мая 2025 года, выполняя указания, он подорвал заместителя мэра, скрыв взрывное устройство в нагрудной сумке, полагая, что внутри находится диктофон.

В конце мая в Ставрополе в результате мощного взрыва Заур Гурциев получил несовместимые с жизнью травмы. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился мужчина. Момент ЧП попал на видео. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 105 УК РФ и 222.1 УК РФ.

Ранее в Чечне прокомментировали обвинение в причастности чеченцев к расправе над Гурциевым.

