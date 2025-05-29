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Общество
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Дудаев прокомментировал обвинение в причастности чеченцев к убийству Гурциева

Дудаев назвал диверсией обвинение в причастности к убийству Гурциева чеченцев

Появление видео, на котором якобы заявляется о причастности к убийству вице-мэра Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева выходцев из Чечни, является информационной диверсией украинских спецслужб. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Он показал два видеоролика, где глава Ставропольского края Владимир Владимиров и якобы соседи Гурциева озвучивают подозрения в отношении выходцев из Чечни в убийстве Гурциева. Также Дудаев продемонстрировал видео, где Владимиров комментирует инцидент, где стая собак загрызла мальчика, а соседями оказались жители Московской области, которые обращаются к президенту РФ в 2023 году.

«Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта… Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым», — сказал он.

Дудаев призвал не доверять «всякому контенту» в интернет-пространстве.

В Ставрополе в результате мощного взрыва погиб первый замглавы города, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился погибший. Момент ЧП попал на видео, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что погибший при взрыве в Ставрополе Пеньков служил в ВДВ.

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