Ветеран СВО Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе. Взрывчатка могла быть на теле его знакомого

В Ставрополе в результате мощного взрыва погиб первый замглавы города, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился погибший. Момент ЧП попал на видео, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств.

Что случилось

29 мая у многоквартирного дома на улице Чехова в Ставрополе обнаружили тела двух мужчин с множественными повреждениями. Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК (убийство двух лиц общеопасным способом, а также незаконное приобретение и хранение взрывных устройств), сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что погибшим оказался ветеран СВО и участник программы «Время героев» .

«Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал глава региона.

На месте происшествия работают спецслужбы и правоохранительные органы.

«Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле», — добавил Владимир Владимиров.

«Интерфаксу» в правоохранительных органах рассказали, что у одного из мужчин с собой была граната.

Взорвавшего Гурциева мужчину могли использовать

В сети появилось видео взрыва, в результате которого погиб Гурциев. Ветеран СВО встретился с молодым человеком с сумкой через плечо. Спустя несколько секунд прогремел взрыв.

Как выяснил Telegram-канал Baza, взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Источники предположили, что мужчину могли использовать «втемную»: он мог не догадываться, что произойдет взрыв.

Собеседники издания добавили, что Гурциев сам приехал к дому, где в начале мая арендовал квартиру Пеньков .

«Следователи считают, что взрывное устройство находилось на самом Пенькове. В результате взрыва Никиту разорвало на части, Заур же был жив еще некоторое время», — отметили журналисты.

Заур Гурциев и Никита Пеньков, по данным Mash, были знакомы. Пеньков в 2023-м работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Десять лет назад он служил в ВДВ. Также Telegram-канал сообщил, что Никита включен в чёрный список ЦБ — за подозрение в отмывании денег. Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым, и передвигался исключительно на такси.

close На месте взрыва рядом с жилым домом по улице Чехова. В результате происшествия погибли двое мужчин, в том числе ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев, 29 мая 2025 года Ирина Амбарцумян/ТАСС

Правоохранители провели обыски в квартире Никиты Пенькова, однако не обнаружили там взрывчатых веществ, зато изъяли ноутбук и два телефона, что выяснить, договаривались ли мужчины о встрече. По одной из версий, СВУ могли привести в действие дистанционно .

Политолог Дмитрий Владимиров назвал гибель Гурциева терактом.

«За переговорами о мире мы все как-то позабыли о той звериной сущности киевского режима, которая проявляется в ночных обстрелах российских регионов, [сбросах] боевых дронов и, наконец, диверсиях на нашей земле. Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося в Ставропольском крае, но одно можно сказать точно: расслабляться нельзя, враг по-прежнему жесток и коварен», — заявил он.

Что известно о Зауре Гурциеве

Гибель ветерана СВО подтвердили и в пресс-службе программы «Время героев».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью не стало участника первого потока программы «Время героев», первого заместителя главы города Ставрополя, майора Заура Александровича Гурциева. Заур был добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Он доблестно защищал свое Отечество и никогда не терял силы духа», — отметили там.

Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе, его детство прошло в Ставрополе. В 2007-м он отправился в армию, в 22 года окончил Военную академию связи в Санкт-Петербурге, получив должность инженера радиосвязи, радиовещания и телевидения.

За годы службы мужчина получил орден «За военные заслуги» и стал кавалером ордена Мужества. Гурциева награждали медалями Жукова, Суворова, а также «за заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Военный руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя, сообщил Telegram-канал Baza. Первым замглавы Ставрополя Заур Гурциев стал в сентябре прошлого года.