Росавиация: в аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

10 августа сообщалось, что в аэропорту Ухты в Коми сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

