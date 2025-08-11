На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

10 августа сообщалось, что в аэропорту Ухты в Коми сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее силы ПВО за три часа ликвидировали над шестью регионами России 27 дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
