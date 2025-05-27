На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса

Юрист Матюшенков: страховая покрывает 45 тыс. рублей за отель при задержке рейса
close
Depositphotos

Стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба, чаще всего начисления проводятся автоматически. Однако и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации, тоже случаются, предупредил в беседе с 360.ru замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Страховка на случай задержки рейса предусматривает компенсацию непредвиденных расходов в случае, когда вина за случившееся лежит на авиакомпании. Это в том числе могут быть такие проблемы, как неисправность самолета, задержка предыдущего рейса и прочее, объяснил эксперт. В том числе страховая покрывает расходы на покупку вещей первой необходимости, гостиницу, питание, связь и трансфер.

«Размер выплаты зависит от условий полиса: средняя компенсация за вещи — до пяти тысяч рублей, за проживание — до 45 тысяч рублей. Основное требование — предоставление подтверждающих документов (справки авиакомпании, чеки)», — пояснил специалист.

Не заплатить компенсацию страховая может в случае, если полис не предусматривает выплату за задержку рейсов по причинам, не зависящим от авиакомпании. Также это возможно, если отмена и задержка рейса произошли по вине пассажира или из-за форс-мажора – например, стихийного бедствия.

На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за атак дронов, покупка страхового полиса – это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул Матюшенков. Он напомнил, что стоит такая страховка не очень дорого – от 200 до 600 рублей за полис с базовым покрытием, а выплата за задержку рейса при этом может значительно превысить эту цену.

Напомним, на минувшей неделе на фоне атаки украинских БПЛА на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минтрансе рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами