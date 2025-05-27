Россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса

Стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба, чаще всего начисления проводятся автоматически. Однако и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации, тоже случаются, предупредил в беседе с 360.ru замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Страховка на случай задержки рейса предусматривает компенсацию непредвиденных расходов в случае, когда вина за случившееся лежит на авиакомпании. Это в том числе могут быть такие проблемы, как неисправность самолета, задержка предыдущего рейса и прочее, объяснил эксперт. В том числе страховая покрывает расходы на покупку вещей первой необходимости, гостиницу, питание, связь и трансфер.

«Размер выплаты зависит от условий полиса: средняя компенсация за вещи — до пяти тысяч рублей, за проживание — до 45 тысяч рублей. Основное требование — предоставление подтверждающих документов (справки авиакомпании, чеки)», — пояснил специалист.

Не заплатить компенсацию страховая может в случае, если полис не предусматривает выплату за задержку рейсов по причинам, не зависящим от авиакомпании. Также это возможно, если отмена и задержка рейса произошли по вине пассажира или из-за форс-мажора – например, стихийного бедствия.

На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за атак дронов, покупка страхового полиса – это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул Матюшенков. Он напомнил, что стоит такая страховка не очень дорого – от 200 до 600 рублей за полис с базовым покрытием, а выплата за задержку рейса при этом может значительно превысить эту цену.

Напомним, на минувшей неделе на фоне атаки украинских БПЛА на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минтрансе рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов.