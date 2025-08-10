В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Ухты сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Ухты сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Кореняко рассказал, что аэропорт Ухты временно приостановил обслуживание рейсов, в 15:55 мск. Таким образом, временные ограничения продлились чуть более полутора часов.

Днем 10 августа в городе сработали системы оповещения, предупреждающие местных жителей об угрозе атаки вражеских беспилотников.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления производятся автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее посетителей торгового центра в Ухте эвакуировали после громких хлопков на НПЗ.