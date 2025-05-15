В Госдуме предложили запретить продажу в алкомаркетах «вкусняшек для детей»

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой запретить продажу сладостей в магазинах со спиртным. Об этом депутат заявила в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, алкомаркеты намеренно продают «детские вкусняшки» по ценам ниже, чем в других магазинах. Это приводит к тому, что для несовершеннолетних такие магазины «становятся родными».

«Когда по дороге из школы домой [ребенок] заходит в этот магазин, потом достигает возраста, когда можно покупать алкоголь, и ему ничего не надо менять в траектории своего движения домой», — поделилась Буцкая, отметив, что она и коллеги думают, как убрать «этот подлог» на уровне закона.

Депутат подчеркнула, что крайне важно, чтобы дети перестали заходить в магазины со спиртным «как в свои любимые магазины».

Ранее Буцкая назвала хорошей идеей запрет продажи алкоголя во время последних звонков.