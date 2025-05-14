В Госдуме считают хорошей идею запрета продажи алкоголя во время последних звонков

Ограничения на продажу алкоголя во время последних звонков и выпускных в школах стали бы оправданной мерой. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Последние звонки в текущем учебном году в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня.

Депутат считает введение запрета на продажу алкоголя в эти дни хорошей идеей.

По ее мнению, эта мера оправдана, в том числе с точки зрения безопасности.

«Когда собирается много людей, очень важно, чтобы все находились в том состоянии, когда они понимают, что они делают», — сказала Буцкая.

12 мая сообщалось, что правительство Ленобласти разработали законопроект, который предполагает сокращение часов продажи алкоголя.

Авторы документы предложили продавать спиртные напитки не с 9 утра, как сейчас, а с 11 утра. Если инициативу поддержат, она заработает с 1 сентября 2025 года.

Ранее властей Вологодской области призвали не распространять «сухой закон» на вино.