В России хотят запретить торговлю энергетиками рядом со школами и больницами

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков около школ и больниц

В России могут запретить продажу энергетических напитков рядом с образовательными, медицинскими и спортивными объектами. Соответствующий законопроект фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение депутатов, сообщил 360.ru ее руководитель Сергей Миронов.

Отметим, что также общественники обратили внимание на продажу энергетиков в интернете, – как уточняет газета «Известия», они призвали Генпрокуратуру проверить выполнение правил в этой сфере, так как с 1 июня детям продавать подобные напитки запрещено. По словам активистов, нужно разобраться с тем, что на онлайн-площадках их по-прежнему можно вполне свободно купить, причем паспорт и возраст в пункте выдачи, как правило, не спрашивают.

«Продажу [энергетиков] нужно полностью прикрыть в радиусе 100 метров от образовательных учреждений по аналогии с ограничением продажи алкоголя и табачной продукции», — заявил парламентарий.

Если законопроект утвердят, то энергетики перестанут продавать не только рядом с указанными объектами, но также в общественном транспорте, в зданиях органов государственной и муниципальной власти, учреждениях культуры.

Миронов также напомнил о вступившем в силу законе о запрете продажи энергетиков детям, подчеркнув, что это правильное решение, так как у несовершеннолетних от подобных напитков возникают как физические недомогания – скачки давления, тахикардия, так и психологические проблемы – например, повышается тревожность.

Напомним, 7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков. За нарушение документ устанавливает штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей для юрлиц. В тексте подчеркивается, что данная мера помимо прочих напитков распространяется и на энергетики.

Ранее стало известно, что в России хотят приравнять «энергетическое мороженое» к табаку и алкоголю.