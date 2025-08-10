На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Ухты временно приостановил обслуживание рейсов

Росавиация: в аэропорту в Ухте введены временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА
true
true
true
close
Svetlanistaya/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту города Ухта в Республике Коми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем 10 августа в Ухте сработали системы оповещения, предупреждающие местных жителей об угрозе атаки вражеских беспилотников.

Местные Telegram-каналы сообщили об эвакуации торгового центра «Ярмарка» после нескольких громких хлопков, раздавшихся на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Он расположен неподалеку от ТЦ. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв и видели, как пожарные машины ехали «одна за другой». Отмечается, что на территории НПЗ работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее появились кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Саратовской области.

