В двух регионах РФ сработали системы оповещения об угрозе атаки БПЛА

Baza: жителей Татарстана и Коми предупредили об опасности атаки беспилотников
true
true
true

Системы оповещения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сработали в городах в Республике Татарстан и Республике Коми. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

По информации журналистов, в настоящее время в городе Ухте работают громкоговорители. Граждан предупреждают об опасности атаки дронов.

«В местных каналах также сообщают об эвакуации людей из торгового центра», — отмечается в материале.

Из публикации следует, что режим беспилотной опасности был введен на всей территории Татарстана. Известно, что в аэропорту Казани задержали шесть рейсов на вылет. При этом представители воздушной гавани утверждают, что она продолжает работать в штатном режиме.

Днем 10 августа губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в небе над регионом были уничтожены пять украинских БПЛА. Как он отметил, никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких повреждений.

Утром в тот же день в министерстве обороны РФ рассказали, что за ночь над российской территорией сбили 121 беспилотник.

Ранее украинский БПЛА упал во дворе жилого дома в Саратовской области.

