Появились кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Саратовской области

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Саратовской области попали на видео

В сети появились кадры последствий атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Саратовской области. Видео распространил Telegram-канал «Энгельс 24|7».

На ролике видно, что возле дома лежат осколки выбитых стекол. Рядом с зданием начался сильный пожар.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом. Местные жители сообщали, что в одном из районов было видно облако дыма. Однако, в каком именно городе и районе не уточнялось.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки ВСУ были зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в регионе. На месте работали все необходимые экстренные службы, отметил глава области.

Также Бусаргин сообщил, что один из украинских беспилотных летательных аппаратов упал во дворе жилого дома в Саратовской области. Жители дома были эвакуированы, пункт временного размещения организовали в школе неподалеку.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника упали в огород местного жителя.