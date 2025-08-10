Посетителей торгового центра в Ухте эвакуировали после громких хлопков на НПЗ

В Ухте эвакуировали ТЦ «Ярмарка» после серии громких хлопков на территории НПЗ

В городе Ухта в Республике Коми эвакуировали торговый центр «Ярмарка». Об этом сообщил Telegram-канал «Сыктывкар №1», опубликовав видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что слышали хлопок вне здания ТЦ. На записи можно увидеть, что всех людей вывели на улицу.

Согласно информации канала, в городе также эвакуируют нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который находится неподалеку от торгового центра.

Еще один местный Telegram-канал «Коми — это Ж» сообщил, что в Ухте работает система оповещения местных жителей. На ролике, появившемся в сети, слышно работающие сирены и мужской голос, передающий экстренную информацию.

В группе «Про город Ухта» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на слова очевидцев сообщили, что на территории ухтинского НПЗ работают экстренные службы после нескольких громких хлопков. Местные жители рассказывают, что ЧП произошло якобы из-за беспилотника, однако официальной подтверждения этой информации не было.

«Что-то случилось опять — как будто взрыв слышен был, а сейчас пожарные машины одна за одной куда то спешат по Севастопольской в сторону Аэропорта», — рассказали горожане.

Ранее жителей трех домов в Саратове эвакуировали после атак беспилотников.