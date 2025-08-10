В Ялте спустя сутки ликвидировали крупный лесной пожар

МЧС: лесной пожар в Ялте потушен на площади 2 га

В Ялте потушили крупный лесной пожар в микрорайоне Васильевка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным экстренных служб, огонь охватил территорию площадью около 2 га, однако в настоящий момент возгорание полностью потушено.

Накануне туристические маршруты на горе Ай-Петри, расположенной в Крыму, закрыли в связи с пожаром на открытой территории природного заповедника в районе Ялты.

Пожар в районе крымской Ялты начался 9 августа. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), возгорание произошло в микрорайоне Васильевка, где загорелась сухая растительность.

Тушение пожара осложнялось труднодоступностью местности, а также неблагоприятными погодными условиями — высокой температурой и сильным ветром.

7 августа крупный пожар ликвидировали в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосии. Для ликвидации огня, охватившего четыре гектара территории, в общей сложности было задействовано 142 человека и 25 единиц специальной техники. 61 сотрудника и 9 единиц спецтехники предоставило МЧС РФ.

Ранее во Франции произошел самый крупный лесной пожар с 1949 года.