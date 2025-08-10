Названа предварительная причина смерти режиссера Бутусова

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с NEWS.ru подтвердил информацию о смерти театрального режиссера Юрия Бутусова. По его словам, он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.

«Вроде бы он был в Болгарии с семьей, купался и утонул. Все, больше я ничего не знаю», — сказал Крок.

10 августа о смерти Юрия Бутусова сообщил театральный критик и заместитель худрука Театра Наций Роман Должанский. Режиссера не стало в возрасте 63 лет.

Информацию о гибели Бутусова также подтвердили в соцсетях его коллега по цеху Александр Молочников и российский художник Александр Шишкин-Хокусай.

С 2011 по 2018 год Бутусов был главным режиссером, а затем худруком Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. В сентябре 2018 года его пригласили на должность главного режиссера в Театр имени Евгения Вахтангова. В конце 2022-го Бутусов покинул этот пост и уехал во Францию. В 2023 году сообщалось, что он работал в Вильнюсе над спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Старого театра.

Бутусов является лауреатом многочисленных театральных наград, включая премии «Золотая Маска» и «Чайка».

