На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа предварительная причина смерти режиссера Бутусова

Директор театра Вахтангова Крок: Бутусов утонул во время отдыха в Болгарии
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с NEWS.ru подтвердил информацию о смерти театрального режиссера Юрия Бутусова. По его словам, он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.

«Вроде бы он был в Болгарии с семьей, купался и утонул. Все, больше я ничего не знаю», — сказал Крок.

10 августа о смерти Юрия Бутусова сообщил театральный критик и заместитель худрука Театра Наций Роман Должанский. Режиссера не стало в возрасте 63 лет.

Информацию о гибели Бутусова также подтвердили в соцсетях его коллега по цеху Александр Молочников и российский художник Александр Шишкин-Хокусай.

С 2011 по 2018 год Бутусов был главным режиссером, а затем худруком Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. В сентябре 2018 года его пригласили на должность главного режиссера в Театр имени Евгения Вахтангова. В конце 2022-го Бутусов покинул этот пост и уехал во Францию. В 2023 году сообщалось, что он работал в Вильнюсе над спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Старого театра.

Бутусов является лауреатом многочисленных театральных наград, включая премии «Золотая Маска» и «Чайка».

Ранее умер народный артист Иван Краско.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами