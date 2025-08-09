«Невосполнимая утрата»: умер народный артист Иван Краско

В Санкт-Петербурге на 95-м году жизни скончался народный артист России Иван Краско. С 1965 года он служил в Театре имени Комиссаржевской, снялся в десятках фильмов и сериалов, занимался озвучиванием. Последние годы артист боролся с тяжелыми болезнями. Причина смерти актера, его главные роли и хитросплетения личной жизни — в материале «Газеты.Ru».

Причина смерти Ивана Краско

В Санкт-Петербурге на 95-м году жизни умер народный артист Иван Краско. Об этом сообщил знавший его депутат Александр Ржаненков.

«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ржаненков отметил, что Краско был любимым актером многих людей, голосом и лицом, с которым выросли целые поколения.

«Даже в последние годы, несмотря на недуги, он оставался сильным, светлым и невероятно добрым человеком», — подчеркнул политик.

Позднее театр имени Комиссаржевской, где с 1965 года работал Иван Краско, сообщил, что актер умер после продолжительной болезни.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В.Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско», — говорится в релизе.

В начале августа стало известно, что Краско в тяжелом состоянии попал в реанимацию. В 2021 году актер перенес коронавирус, после чего проходил восстановление из-за отслоения сетчатки глаза. Летом 2022-го его вновь госпитализировали из-за проблем с сердцем и скопления жидкости в легких. Краско также пережил как минимум два инсульта. В 2023 году он оказался в реанимации, когда у него отказала левая сторона тела.

Биография Ивана Краско

Иван Бахвалов родился 23 сентября 1930 года в деревне в Ленинградской области, на малой родине провел годы Великой Отечественной войны. Воспитывала будущего актера бабушка — родителей он потерял в детстве. Его мать скончалась, когда сыну было всего десять месяцев, а через несколько лет умер и отец. Как вспоминал сам артист, сиротой он остался в пять лет.

«Воспитывала меня бабушка Поля — мама отца. А брат мамы — Иван Иванович Краско — когда вернулся после войны в деревню, то усыновил меня. Так я стал Краско, а был — Бахвалов », — делился артист.

В 1953 году с отличием окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и стал командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Однако уже через год, в связи с сокращением флота, ушел «на гражданку» в звании капитан-лейтенанта в отставке.

После завершения службы Краско два года учился на вечернем отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета (ныне — СПбГУ), но не окончил его. А в 1957-м поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

В 1961 году, сразу после выпуска, Краско начал актерскую карьеру в Большом драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова. Спустя четыре года перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где проработал до 2021 года .

Фильмография Ивана Краско

На экране актер дебютировал в том же 1961 году, сыграв эпизодическую роль летчика в картине «Балтийское небо» режиссера Владимира Венгерова. После этого он 13 лет появлялся в разных фильмах в небольших ролях. Первый успех Краско принесла лента 1974 года «Сержант милиции», снятая Гербертом Раппапортом: в ней актер воплотил образ майора Григорьева.

За свою карьеру Краско снялся в десятках фильмов и сериалов. Среди наиболее известных работ фильмы «Конец императора тайги» (1978), «Таможня» (1982), «Афганский излом» (1991), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000), «Тарас Бульба» (2009), «Мы из будущего 2» (2010), «Лед» (2013) и многие другие . В телеспектакле «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» 1985 года он сыграл Гэндальфа.

Также Краско активно занимался озвучанием: его голосом говорят Святогор из «Алеши Поповича и Тугарина Змея» и король из мультфильма «Карлик Нос». Кроме того, актер читал закадровый текст в российско-белорусском военно-историческом фильме «Брестская крепость».

Личная жизнь Ивана Краско

Артист был женат четыре раза, воспитал двух дочерей и трех сыновей. Его первой супругой стала Екатерина Иванова: они поженились в 1951 году, когда Краско был 21 год. Их союз продлился четыре года: жена не разделяла тяги супруга к актерской стезе. В браке родилась первая дочь актера, Галина.

Второй раз Краско женился в 1956-м на учительнице Кире Петровой. Этот брак оказался крепче предыдущего: он продлился более 40 лет и подарил актеру двоих детей — сына Андрея и дочь Юлию. В 1997-м супруга артиста скончалась. Его сын Андрей Краско пошел по стопам отца и также стал актером: наибольшую известность ему принесла работа в фильмах «Брат», «Олигарх», «72 метра», «Жмурки», «Питер FM», «9 рота» и сериале «Агент национальной безопасности». Однако жизнь его продлилась всего 48 лет: 4 июля 2006 года Андрей умер от сердечной недостаточности на съемках многосерийного фильма «Ликвидация».

Третьей женой Ивана Краско стала художник по костюмам Наталья Вяль — они поженились в 2001-м, несмотря на большую разницу в возрасте: Краско был 71 год, а его избраннице — 24. В браке родились двое сыновей, Иван и Федор. Спустя десять лет супруги развелись.

В 2015 году Краско женился в четвертый раз — на своей бывшей ученице Наталье Шевель, которая была младше него на 60 лет.

«Я уверен, что нашел надежную спутницу жизни. Вижу, что ее отношение ко мне вызвано не моими регалиями или известностью. Наталья вообще говорит, что наша встреча была предопределена свыше. В этой же гримуборной два года назад, когда она с подругой зашла за костюмами к студенческому спектаклю, я вдруг посмотрел на нее и сказал: «А на тебе я, пожалуй, женюсь». В начале года она мне об этом напомнила. А слово надо держать — мужик я или нет!», — рассказывал сам артист.

Но продлились их отношения всего три года.

Также у актера есть внебрачная дочь Марина: она родилась, когда Краско состоял во втором браке. Супруга простила ему измену, однако с внебрачной дочерью он практически не общался: по ее словам, отец «приходил навещать ее где-то раз в месяц», а с годами редкое общение и вовсе прекратилось.

«Узнала, что он не упомянул мое имя в своей автобиографии. Я обиделась, перестала ему звонить, писать, и отец не искал со мной связи. Несколько лет мы не общались. Хотела, чтобы папа сам понял, что он меня обидел, что его мне не хватало», — признавалась женщина в 2019 году.

Впоследствии актер принес дочери свои извинения.

Политические взгляды Ивана Краско

В 2022 году Краско негативно высказывался о начале российской спецоперации на Украине.

«Кто считает, что у народного артиста может быть другая позиция, ошибаются, мягко говоря. Я с совестью в ладу. <...> Я всегда думал, что после такой кровавой вехи [как Великая Отечественная война] вряд ли кто дерзнет оторвать чеку гранаты, передёрнуть затвор автомата. Горд теми, кто не поддерживает происходящее», — приводит его слова NEWS.ru.

При этом после объявления в РФ частичной мобилизации актер заверил, что не будет препятствовать, если его сыновей призовут в армию. «В армии мои младшие дети еще не служили. Обяжут моих сыновей служить — пойдут», — заверил он.

Краско также поддержал Ивана Урганта, которого критиковали за публикацию в соцсетях черного квадрата, символизировавшего несогласие с проведением спецоперации на Украине.