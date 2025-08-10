На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о смерти театрального режиссера Юрия Бутусова

Критик Должанский сообщил о гибели театрального режиссера Юрия Бутусова
Владимир Федоренко/РИА Новости

Театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский сообщил в соцсетях о смерти театрального режиссера Юрия Бутусова.

Режиссеру было 63 года.

«Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов», — написал он.

Подробностей трагедии Должанский пока не привел. О смерти режиссера также сообщили в соцсетях его коллега по цеху Александр Молочный и российский художник Александр Шишкин-Хокусай. Однако официальной информации о том, как именно умер драматург, пока не поступало.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 1991 году он окончил ЛГИТМиК (ныне — Российский государственный институт сценических искусств) по курсу Геннадия Тростянецкого. Уже в начале творческой карьеры Бутусов привлек внимание театральной общественности нестандартным сценическим языком и умением переосмысливать классические произведения.

В разные годы он работал в ведущих театрах России, включая Александринский театр, МХТ имени Чехова и Театр Наций. Среди его наиболее заметных постановок — «Ричард III» по Шекспиру, «Чайка» по Чехову, «Макбет. Кино» и «Добрый человек из Сезуана». Его работы часто отличались смелыми сценографическими решениями и глубоким психологизмом, что делало их событием в культурной жизни страны.

Бутусов был удостоен многочисленных театральных наград, включая премии «Золотая Маска» и «Чайка».

С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером, а затем художественным руководителем Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. В сентябре 2018 года он был приглашен главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова. В последние годы Бутусов жил в Европе. Еще в конце 2022 года он покинул пост главного режиссера Театра им. Вахтангова и уехал во Францию. В 2023 году сообщалось, что постановщик работал в Вильнюсе над спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Старого театра.

Ранее умер народный артист Иван Краско.

