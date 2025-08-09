На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму из-за пожара перекрыли туристические маршруты

В Крыму закрыли туристические тропы на Ай-Петри из-за пожара в заповеднике
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Туристические маршруты на горе Ай-Петри, расположенной в Крыму, закрыли в связи с пожаром на открытой территории природного заповедника в районе Ялты. Об этом сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В союзе добавили, что никто из туристов, находившихся на маршрутах, не пострадал. Также не было зафиксировано обращений или жалоб с их стороны.

Пожар в районе крымской Ялты начался 9 августа. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), возгорание произошло в микрорайоне Васильевка, где загорелась сухая растительность.

Тушение пожара осложняется труднодоступностью местности, а также неблагоприятными погодными условиями — высокой температурой и сильным ветром.

7 августа крупный пожар ликвидировали в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосии. Для ликвидации огня, охватившего четыре гектара территории, в общей сложности было задействовано 142 человека и 25 единиц специальной техники. 61 сотрудника и 9 единиц спецтехники предоставило МЧС РФ.

Ранее во Франции произошел самый крупный лесной пожар с 1949 года.

