На пляже в Одесской области взорвалась установленная ВСУ мина

«Украина.ру»: два человека не выжили при детонации мины на пляже под Одессой
Мина детонировала на пляже в поселке Затока в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

По информации журналистов, боеприпас установили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В данный момент уточняется общее количество пострадавших. Известно, что как минимум двух человек спасти не удалось.

4 августа в одном из номеров отеля в гостинице «Власта», расположенной в украинском городе Львове, произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в Львовском городском совете, пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Они эвакуировали из гостиницы всех работников и постояльцев, при этом шестерым людям потребовалась госпитализация.

25 июля украинское издание «Страна.ua» написало, что в многоэтажном жилом доме в городе Тернополе детонировала боевая граната Ф-1. Два человека — мужчина 1985 года рождения и его мать — получили серьезные травмы. Пострадавших спасти не удалось, подчеркнули журналисты.

Ранее в Киеве из-за взрыва гранаты пострадал мужчина.

Новости Украины
