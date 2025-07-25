На западе Украины в жилом доме взорвалась граната

В жилом доме на западе Украины произошел взрыв гранаты. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на сообщение местной полиции.

По данным журналистов, инцидент произошел в многоэтажке в городе Тернополь. Уточняется, что сдетонировала боевая граната Ф-1.

В полиции сообщили, что в результате взрыва выжить не удалось двум людям: мужчине 1985 года рождения и его матери. Другие подробности инцидента не сообщаются.

25 июля в жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа. В результате оказался полностью обрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж.

По последним данным, травмы, несовместимые с жизнью, получили пять человек, в том числе один ребенок. Также есть пострадавшие, семи из них оказано амбулаторное лечение.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, существует риск повторного обрушения дома. Он отметил, что поисково-спасательные работы на месте происшествия будут продолжаться и в ночные часы.

Ранее в Люберцах на улице случился взрыв.