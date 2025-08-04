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В отеле на западе Украины произошел взрыв с последующим возгоранием

Шесть человек пострадали в результате взрыва и пожара в гостинице во Львове
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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в гостинице «Власта» в городе Львове на западе Украины. Об этом сообщил Львовский городской совет в Telegram-канале.

Предварительно, в одном из номеров отеля произошел взрыв. На этом фоне в здании начался пожар, площадь которого составила около 300 квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты эвакуировали из гостиницы всех работников и постояльцев.

«Из отеля <...> госпитализировано шесть человек. Один мужчина получил сильные ожоги. Предварительно, в его номере произошел взрыв», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. В том числе ей предстоит выяснить причины взрыва в одном из помещений.

25 июля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в многоэтажном жилом доме в городе Тернополь детонировала боевая граната Ф-1. В результате два человека — мужчина 1985 года рождения и его мать — получили серьезные травмы. Их спасти не удалось.

Ранее в Киеве в результате взрыва гранаты пострадал мужчина.

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