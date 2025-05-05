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В Киеве из-за взрыва гранаты пострадал мужчина

Полиция: в Киеве в результате взрыва гранаты ранен мужчина
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Shutterstock

В Киеве в результате взрыва гранаты мужчина получил ранения. Об этом сообщает полиция столицы Украины.

По данным силовиков, взрыв произошел на Приречной улице на северо-западе Киева в ночь на понедельник.

«В квартире сдетонировала граната. 41-летний хозяин [квартиры] был госпитализирован. Происхождение боеприпаса устанавливается», — говорится в сообщении полиции.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Лискинском районе Воронежской области четыре человека пострадали от взрыва гранаты в частном доме, одного раненого спасти не удалось.

Инцидент произошел в хуторе Калач, по предварительной информации, граната взорвалась в руках у местного жителя, спасти его не удалось. Еще три человека, среди которых 10-летний мальчик, госпитализированы.

Одному из пострадавших взрывом оторвало кисть руки, у школьника раны головы и живота. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее школьница лишилась глаза из-за брошенного в костер баллончика с дезодорантом.

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