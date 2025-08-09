На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сразу четыре аэропорта России перестали принимать и отправлять рейсы

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса ввели ограничения
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

В четырех аэропортах на юге России ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:46. В нем уточняется, что речь идет о калужском Грабцево, владикавказском Беслане, грозненском Северном и воздушной гавани Магаса. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Накануне из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Сочинская воздушная гавань вводила ограничения на прием и отправку рейсов в 13:08 и 19:12. Оба раза они действовали чуть больше двух часов. За это время 26 самолетов, направлявшихся в город, были перенаправлены на альтернативные аэродромы. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

