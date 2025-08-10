В новосибирском аэропорту Толмачево задержано восемь рейсов

В аэропорту Толмачево сообщили о задержке восьми рейсов и двух отменах

В аэропорту Толмачево в Новосибирске задерживается прибытие восьми рейсов. Это следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Среди задержанных — рейсы из Кемерово, Талакана, Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Абакана, Владивостока, Братска и Иркутска. Прилет самолетов из Горно-Алтайска и Шымкента отменен. Задержки для некоторых рейсов составляют несколько часов.

Аэропорт Толмачево является крупнейшим транзитным авиаузлом за Уралом. В 2024 году пассажиропоток российских авиакомпаний через него составил 111,7 миллиона человек, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Этой ночью в калининградском аэропорту Храброво задержали 22 рейса и 3 отменили. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в аэропорту задерживали самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Москву и Екатеринбург. При этом с опозданием в авиагавань прилетят рейсы, следовавшие из Казани, Уфы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, отметили в прокуратуре.

Ранее в аэропортах Сибири из-за задержки рейсов застряли более 1500 человек.