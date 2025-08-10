В трех аэропортах на Кавказе сняты ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты запреты на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также были сняты ограничения в аэропорту Калуги.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ», — рассказал Кореняко.

В ночь на 10 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что над над территориями Миллеровского и Чертковского районов были сбиты украинские беспилотники. В результате атаки в Мюллерово были повреждены несколько участков, однако люди не пострадали.

Одновременно произошло несколько взрывов в Саратовской области. Один из дронов упал по дворе жилого дома, после чего пострадали люди, а здание было эвакуировано. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждениях промпредприятия.

Ранее силы ПВО РФ сбили 26 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем за два часа.